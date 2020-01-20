https://static.news.ru/photo/ba8e4676-3b4b-11ea-9f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/ТАСС

В настоящее время трое пострадавших в результате прорыва трубы в мини-отеле на территории Перми находятся в ожоговом центре имени Гринберга. Их состояние оценивается как тяжёлое и средней тяжести. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находится одна женщина. Ещё двое пострадавших госпитализированы с ожогами первой и второй степени тяжести.

Доставленным в ожоговый центр гражданам оказывается медицинская помощь. Они находятся под наблюдением врачей, — приводит слова медиков ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти постояльцев хостела «Карамель» в Перми. Число погибших выросло до пяти, их нашли в процессе откачки воды. Личности погибших устанавливаются. Ещё трое госпитализированы с ожогами.