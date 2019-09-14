Медики оценивают состояние травмированных в аварии с жертвами в Ярославской области пассажиров автобуса как тяжёлое и средней тяжести.
Переломы, черепно-мозговые травмы, подозрения на тупые травмы живота, — сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.
По его словам, сейчас 19 пострадавших в ДТП доставляют в медицинские учреждения.
Как ранее писал News.ru, авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. По разным данным, погибли от семи до девяти человек, пострадали от 19 до 21 человека.