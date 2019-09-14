https://static.news.ru/photo/9508117e-d6d9-11e9-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жесть Ярославль/vk.com

Медики оценивают состояние травмированных в аварии с жертвами в Ярославской области пассажиров автобуса как тяжёлое и средней тяжести.

Переломы, черепно-мозговые травмы, подозрения на тупые травмы живота, — сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.

По его словам, сейчас 19 пострадавших в ДТП доставляют в медицинские учреждения.

Как ранее писал News.ru, авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. По разным данным, погибли от семи до девяти человек, пострадали от 19 до 21 человека.