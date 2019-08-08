https://static.news.ru/photo/45901bd2-b997-11e9-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и внедорожник, пятеро человек находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщается на сайте администрации Новороссийска, в Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Отмечается, что власти города окажут родственникам погибших и пострадавших помощь и поддержку.

В городе заработал телефон горячей линии, по которому родственники пострадавших могут узнать всю информацию о происшествии.

Ранее стало известно, что жертвами ДТП в районе посёлка Верхнебаканский стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg, сообщал News.ru.

По уточнённым данным, в среду, 7 августа, в 22:20 мск на 16-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen и автобус Hyundai. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.