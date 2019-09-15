https://static.news.ru/photo/3667c6da-d794-11e9-a103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Состояние пострадавших после посадки судна на мель в Югре оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

По его словам, сейчас в больнице города Нягань находятся две пассажирки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается им в полном объёме, передаёт РИА Новости .

«Метеор» сел на мель на реке Обь неподалёку от посёлка Перегрёбное. На борту в момент ЧП находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали четверо, двум из них потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Сотрудники СКР запросили судовые документы и акты технического освидетельствования, писал News.ru.