Минздрав Пермского края сообщил, что состояние трёх пострадавших при прорыве трубопровода отопления в мини-отеле «Карамель» остаётся стабильным.
Уточняется, что все трое проходят лечение в ожоговом центре. Состояние девушки оценивается как тяжёлое, двух молодых людей — как средней степени тяжести. Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что девушка получила 35% ожогов тела, мужчины — 15% и 20%,
Как писал NEWS.ru ранее, в ночь на 20 января в пермском хостеле «Карамель» случилась трагедия, которая унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. Ещё шестеро получили термические ожоги. В помещении прорвало трубу отопления и залило комнаты, где спали постояльцы. Сейчас по факту случившегося началась прокурорская проверка.
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