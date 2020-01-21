https://static.news.ru/photo/97947e80-3c11-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

Минздрав Пермского края сообщил, что состояние трёх пострадавших при прорыве трубопровода отопления в мини-отеле «Карамель» остаётся стабильным.

Уточняется, что все трое проходят лечение в ожоговом центре. Состояние девушки оценивается как тяжёлое, двух молодых людей — как средней степени тяжести. Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что девушка получила 35% ожогов тела, мужчины — 15% и 20%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в ночь на 20 января в пермском хостеле «Карамель» случилась трагедия, которая унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. Ещё шестеро получили термические ожоги. В помещении прорвало трубу отопления и залило комнаты, где спали постояльцы. Сейчас по факту случившегося началась прокурорская проверка.