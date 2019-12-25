https://static.news.ru/photo/7535fee4-2727-11ea-b816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В Екатеринбурге врачи после осмотра учительницы, которую ученик ударил молотком по голове, отпустили её домой.

Об этом сообщили в пресс-службе горздрава. По её данным, пострадавшую доставили в 36-ю больницу. Её обследовали, провели компьютерную томографию и отпустили домой.

Никаких показаний для госпитализации нет, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

В школе в свою очередь сообщили, что девятиклассник, напавший на педагога, учился плохо. Сверстники назвали его тихоней, рассказали, что с учителями он не конфликтовал, передаёт « РЕН ТВ ».