https://static.news.ru/photo/14bba44a-ca1d-11e9-8586-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по НСО

Пострадавший при обрушении стены насосной станции в Новосибирске рабочий находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил представитель регионального Минздрава.

По его словам, мужчина, которому оказывается вся необходимая помощь, идёт на поправку.

Врачи не опасаются за его жизнь, — отметил представитель ведомства в комментарии РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске завершён. Всего в районе ЧП работали 50 единиц техники и свыше 300 человек.

ЧП произошло 28 августа 2019 года. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В момент трагедии в траншее находились рабочие. Они и оказались под обломками конструкций. В результате происшествия погибли три человека.