Врача тюремной больницы будут судить за смерть «краснодарского каннибала»

В Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении врача-эндокринолога терапевтического отделения тюремной больницы № 19 Лусине Григорян. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности «кубанскому каннибалу» Дмитрию Бакшееву, сообщается на сайте суда.

По версии следствия, медик не исполняла должным образом профессиональные обязанности и допустила недостатки при оказании помощи, что стало причиной смерти заключённого. Врачу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее в Краснодаре вычислили семью предполагаемых каннибалов, которые, по неофициальным и неподтверждённым данным, убили и съели 30 человек. Задержанными оказались Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья. В ходе расследования выяснилось, что причиной убийства одной из женщин могла стать ревность.

Экспертиза признала супругов вменяемыми. По словам адвокатов, Дмитрий и Наталья никого не убивали, а дали признательные показания под давлением следствия и находясь в неудовлетворительном состоянии здоровья. Дмитрия Бакшеева приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима, его супругу Наталью — к 10 годам лишения свободы. Впоследствии стало известно, что Бакшеев попал в тюремную больницу, где скончался в феврале 2020 года.