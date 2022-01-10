Врача тюремной больницы будут судить за смерть «краснодарского каннибала»

В Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении врача-эндокринолога терапевтического отделения тюремной больницы № 19 Лусине Григорян. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности «кубанскому каннибалу» Дмитрию Бакшееву, сообщается на сайте суда.
По версии следствия, медик
Ранее в Краснодаре
Экспертиза признала супругов вменяемыми. По словам адвокатов, Дмитрий и Наталья никого не убивали, а дали признательные показания под давлением следствия и находясь в неудовлетворительном состоянии здоровья. Дмитрия Бакшеева приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима, его супругу Наталью — к 10 годам лишения свободы. Впоследствии стало известно, что Бакшеев попал в тюремную больницу, где скончался в феврале 2020 года.