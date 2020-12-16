Врача скорой помощи избили за отказ надеть бахилы

https://static.news.ru/photo/1a0e0cc0-404c-11eb-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске детского реаниматолога, приехавшего по вызову к ребёнку, избили за отказ надеть бахилы перед входом в квартиру. СКР и полиция проводят проверку.

Инцидент произошёл 16 декабря. На медика напал отец ребёнка.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова пояснила, что родители 10-летнего мальчика вызвали скорую помощь из-за сильных болей в животе и потери ребёнком сознания. Она отметила, что реанимационная бригада приезжает в случаях, когда счёт идёт на минуты или секунды.

Но вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребёнку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма, — цитирует её пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Большакова отметила, что в своей работе скорая помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однако в них нет требования надевать бахилы на входе в квартиру.

Ранее NEWS.ru писал, в Москве мужчина избил врача скорой помощи за отсутствие лекарства от коронавируса. Его возмутило, что у медика с собой нет необходимого препарата, который необходимо заказывать заранее.