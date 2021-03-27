Врач задушил медсестру прямо на рабочем месте

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В Курской области анестезиолог-реаниматолог прямо на рабочем месте задушил медсестру. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошёл в Фатежской центральной районной больнице. Между медработниками возник конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В результате 30 летний реаниматолог стал избивать 21-летнюю медсестру и душить её. Девушка скончалась от асфиксии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, по делу назначены судебные экспертизы, сообщается на сайте следуправления СКР по Курской области.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области анестезиолог-реаниматолог убил пациентку из-за плохого зрения. Он пришёл на операцию без очков и не смог правильно ввести интубационную трубку, в результате чего повредил пациентке ткани пищевода и трахеи. Это привело к воспалению и смерти женщины. Медика приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы.