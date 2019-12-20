Водитель скорой помощи не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» на 205 км трассы Бийск — Новокузнецк.
По данным МВД по Кемеровской области, авария произошла после вылета машины на встречную полосу.
В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи, — сообщили в ведомстве.
Оба водителя пострадали. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта,
Ранее NEWS.ru писал, что бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области. В результате происшествия погиб один человек.
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