https://static.news.ru/photo/1c9c2996-23b4-11ea-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель скорой помощи не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» на 205 км трассы Бийск — Новокузнецк.

По данным МВД по Кемеровской области, авария произошла после вылета машины на встречную полосу.

В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи, — сообщили в ведомстве.

Оба водителя пострадали. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области. В результате происшествия погиб один человек.