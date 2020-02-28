https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.

Сухой лёд является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ, объяснила специалист в интервью телеканалу «Звезда».

В тёплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лёд. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара не поднялся наверх, а над водой начал вытеснять кислород. Люди начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ, — считает Чернышова.

По её словам, испарение углекислого газа не представляет опасности при маленькой концентрации, и если помещение имеет хорошую вентиляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Третьим оказался муж известной блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения отмечала компания. Число пострадавших на вечеринке выросло до семи человек. По факту происшествия заведено уголовное дело.