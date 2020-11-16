Врач из Омска обнаружен мёртвым под окнами многоэтажки

https://static.news.ru/photo/024877ca-27d2-11eb-96bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 37-летнего врача было обнаружено под окнами многоэтажного жилого дома № 1 по улице Новороссийской в Омске. Мужчина выпал из окна на 11-м этаже, информировали в региональном управлении СК РФ.

Местные СМИ сообщили о гибели медика и, по их данным, врач перед смертью был избит. Как уточнила старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова, информация о криминальном характере смерти пока не нашла подтверждения, передаёт РИА Новости.

Болдинова пояснила, что обнаруженные специалистами повреждения на теле мужчины характерны для падения с большой высоты. Кроме того, следствие располагает видеозаписью с камеры, установленной на доме, рядом с которым был найден врач.

Погибший был медиком из Омска, работавшим в ХМАО, — добавила представитель СК.

Как писал NEWS.ru, тело осуждённого исправительной колонии № 1 Ярославля было найдено под окнами здания на территории исправительного учреждения. Прокуратура региона проводит проверку.