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Врач из Омска обнаружен мёртвым под окнами многоэтажки

09:04, 16 ноября 2020 66
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 37-летнего врача было обнаружено под окнами многоэтажного жилого дома № 1 по улице Новороссийской в Омске. Мужчина выпал из окна на 11-м этаже, информировали в региональном управлении СК РФ.

Местные СМИ сообщили о гибели медика и, по их данным, врач перед смертью был избит. Как уточнила старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова, информация о криминальном характере смерти пока не нашла подтверждения, передаёт РИА Новости.

Болдинова пояснила, что обнаруженные специалистами повреждения на теле мужчины характерны для падения с большой высоты. Кроме того, следствие располагает видеозаписью с камеры, установленной на доме, рядом с которым был найден врач. 

Погибший был медиком из Омска, работавшим в ХМАО, — добавила представитель СК.

Как писал NEWS.ru, тело осуждённого исправительной колонии № 1 Ярославля было найдено под окнами здания на территории исправительного учреждения. Прокуратура региона проводит проверку.

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