Количество погибших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском увеличилось до двух. Число получивших травмы возросло до 12.
Ранее сообщалось, что число жертв и пострадавших в результате столкновения более десятка автомобилей составляет один и три человека соответственно.
Среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одна из них госпитализирована, вторая — отправлена на амбулаторное лечение,
Согласно последним данным, участниками ДТП стали 25 машин. Предполагается, что к массовому столкновению привели погодные условия — гололёд и туман.
Как писал NEWS.ru, на месте происшествия работают экстренные службы. Туда также выехал глава МВД по региону Владимир Алай.
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