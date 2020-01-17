https://static.news.ru/photo/df733e68-3913-11ea-b0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 01.mchs.gov.ru

Количество погибших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском увеличилось до двух. Число получивших травмы возросло до 12.

Ранее сообщалось, что число жертв и пострадавших в результате столкновения более десятка автомобилей составляет один и три человека соответственно.

Среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одна из них госпитализирована, вторая — отправлена на амбулаторное лечение, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав республики Адыгея.

Согласно последним данным, участниками ДТП стали 25 машин. Предполагается, что к массовому столкновению привели погодные условия — гололёд и туман.

Как писал NEWS.ru, на месте происшествия работают экстренные службы. Туда также выехал глава МВД по региону Владимир Алай.