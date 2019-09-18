Недалеко от автомобильного моста на территории Луганска произошёл сильный взрыв. В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники местных правоохранительных органов.
Уточняется, что взрыв прогремел ночью 19 сентября в 00:15.
В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста, — передаёт
ТАССсообщение от источника в силовых структурах самопровозглашённой Луганской народной республики.
На данный момент сведений о пострадавших от взрыва людях не поступало.
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