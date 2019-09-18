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Сотрудника ОСБ на Московском метрополитене Алексея Лимонова, прооперированного после ранения при стрельбе около станции «Рязанский проспект», перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Операция закончилась глубокой ночью, он переведён в реанимацию, его состояние стабильно тяжёлое, — передаёт сообщение источника в правоохранительных органах ТАСС. 18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ...