Фото: Jürgen Schwarz/Global Look Press

Недалеко от автомобильного моста на территории Луганска произошёл сильный взрыв. В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники местных правоохранительных органов.

Уточняется, что взрыв прогремел ночью 19 сентября в 00:15.

В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста, — передаёт ТАСС сообщение от источника в силовых структурах самопровозглашённой Луганской народной республики.

На данный момент сведений о пострадавших от взрыва людях не поступало.

Как ранее сообщал News.ru, украинские силовики обстреляли территорию ЛНР.

News.ru в соцсетях