Возле Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом

https://static.news.ru/photo/63b2db3a-654a-11eb-9f05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала возле здания Мосгорсуда, где проходит слушание по делу оппозиционного политика Алексея Навального, молодого человека с пистолетом. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Недалеко от здания Мосгорсуда задержан молодой человек, у которого при себе обнаружены травматический пистолет и верёвка, — сказал источник ТАСС.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В районе суда с самого утра усилены меры безопасности — правоохранители выборочно досматривают людей и проверяют документы. Подозрительных личностей задерживают.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Заседание, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения для Навального, проходит во вторник. Ранее стало известно, что председатель Симоновского суда подал в отставку. Представители инстанции уверяют, что с делом Навального это решение никак не связано.

Ранее NEWS.ru писал, что судья объявила перерыв на два часа в заседании по делу арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда проходит заседание Симоновского районного суда столицы, на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для блогера.