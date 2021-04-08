Возгорание танка в Дагестане попало на видео

https://static.news.ru/photo/53daa6b4-9855-11eb-b743-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воинской части Дагестана в районе Буйнакска загорелся танк. Инцидент произошёл в ночь на 8 апреля. Видео происшествия было опубликовано Пятым каналом.

На кадрах видно, как полыхает танк, а также слышен звук взрыва.

По данным пресс-службы Южного военного округа Минобороны России, прибывшие пожарные быстро потушили огонь, никто не пострадал. В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии, танк загорелся из-за короткого замыкания, затем взорвался боекомплект. Для безопасности из села были эвакуированы местные жители.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. По одной из версий, из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка. В пресс-службе Западного военного округа сообщили о четверых пострадавших — военнослужащих по контракту, которые получили незначительные ушибы и ссадины. Там утверждают, что угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.