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Возгорание произошло в здании Росгвардии на юго-востоке Москвы

16:26, 04 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Отмечается, что оно принадлежит Росгвардии.

В здании, принадлежащем Росгвардии, по адресу: улица Пруд- Ключики, 2, произошло возгорание, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

В здании плотное задымление, люди эвакуировались. Сообщается, что сведений о жертвах и пострадавших нет.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в сауне. Пожар охватил 30 кв. метров.

Как писал NEWS.ru, 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади в 20 кв. м.

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