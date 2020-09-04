Возгорание произошло в здании Росгвардии на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/32915f58-eeb3-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Отмечается, что оно принадлежит Росгвардии.

В здании, принадлежащем Росгвардии, по адресу: улица Пруд- Ключики, 2, произошло возгорание, — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

В здании плотное задымление, люди эвакуировались. Сообщается, что сведений о жертвах и пострадавших нет.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в сауне. Пожар охватил 30 кв. метров.

Как писал NEWS.ru, 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади в 20 кв. м.