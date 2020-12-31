Возгорание на заводе в Самаре ликвидировано

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Возгорание на территории подшипникового завода в Самаре ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В 04:43 02.01.2021 объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м. В результате пожара погиб 1 человек (мужчина 1960 г.р.), пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Пожару была присвоена третья категория сложности, тушение заняло почти сутки — о возгорании стало известно в 8 утра 1 января. В итоге в борьбе с огнём оказалось задействовано 213 человек, 84 единицы техники, из них 138 человек и 49 единиц техники — от МЧС.

Причины происшествия выясняются. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в связи с гибелью 60-летнего мужчины СУ СК начало доследственную проверку. Также проверку ведёт региональная прокуратура, которая даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории завода.

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