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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области 12 декабря произошёл пожар, площадь которого на данный момент возросла до 120 квадратных метров. Об этом журналистам стало известно из сообщения от источника.

Исходя из полученных сведений, на крейсере горит топливо. Ранее сообщалось, что большинство людей с авианосца удалось эвакуировать, однако трое пропали, пишет «Интерфакс».

Также есть информация о том, что возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Как передавал NEWS.ru, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадал один человек.

В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений.