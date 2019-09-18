https://static.news.ru/photo/1f24aa56-da37-11e9-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возле станции «Рязанский проспект» возбуждено уголовное дело.

В вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получение взятки, произошла перестрелка. Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства, но по каким-то причинам открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.

Подозреваемый задержан. Его доставят в отдел для допроса.

Как ранее сообщал News.ru, в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, угрожавшего автоинспектору страйкбольными гранатами.