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Специалисты начали проверку двух столичных аэропортов после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не производится.

Кинологи выехали для проверки зданий и территорий аэропортов Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Эвакуация на время проверки не проводится, — цитирует ТАСС источник. Отмечается, что на...