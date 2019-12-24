Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке.
Мужчина мечтал встречать иностранных гостей. Он пришёл в языковой центр за час до стрельбы, чтобы взять реквизиты учебного заведения.
Он говорит: у меня цель такая — я должен кого-то встречать, провожать, показывать Москву на английском языке, — рассказала руководитель языкового центра в беседе с «МК».
По её словам, Манюров не проявлял агрессии и говорил только об изучении языка.
Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ установила связь Манюрова с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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