https://static.news.ru/photo/dd2eb5de-b924-11e9-b32e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение поездов Московского метрополитена на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Об остановке движения на участке от станции «Партизанская» до станции «Щёлковская» сообщается в Twitter московского метро. Произошло падение пассажира под поезд на станции «Первомайская». На данный момент движение восстановлено, но требуется некоторое количество времени для восстановления графика движения.

На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Щёлковской» из-за падения пассажира. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.