https://static.news.ru/photo/dd2eb5de-b924-11e9-b32e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Движение поездов Московского метрополитена на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено.
Об остановке движения на участке от станции «Партизанская» до станции «Щёлковская» сообщается в Twitter московского метро. Произошло падение пассажира под поезд на станции «Первомайская». На данный момент движение восстановлено, но требуется некоторое количество времени для восстановления графика движения.
На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Щёлковской» из-за падения пассажира.
Ранее News.ru писал, что почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.