Воспитательница наказала ребёнка, заклеив ему рот скотчем в детсаду Биробиджана. Об этом мальчик сам рассказал матери, после чего родительница пожаловалась на педагога в полицию.
Работница детсада в итоге уволилась по собственному желанию. Но следователи всё равно организовали проверку по данному факту,
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в жестоком обращении с воспитанниками. По версии следствия, она таскала детей за волосы, а также оставляла их одних в игровой комнате в качестве наказания.
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