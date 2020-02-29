https://static.news.ru/photo/67048e34-5b5d-11ea-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Воспитательница наказала ребёнка, заклеив ему рот скотчем в детсаду Биробиджана. Об этом мальчик сам рассказал матери, после чего родительница пожаловалась на педагога в полицию.

Работница детсада в итоге уволилась по собственному желанию. Но следователи всё равно организовали проверку по данному факту, сообщает «Регион. Online». Мэр Биробиджана приказал организовать в детсаду служебную проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в жестоком обращении с воспитанниками. По версии следствия, она таскала детей за волосы, а также оставляла их одних в игровой комнате в качестве наказания.