https://static.news.ru/photo/a220c282-33a6-11ea-b14a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате нападения была уничтожена транспортная колонна шиитских ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби».

Сообщается, что погибло приблизительно восемь человек. Ещё несколько бойцов подразделения были ранены. Ополченцы направлялись в расположение на базу Эль-Меядин. На данный момент Израиль не прокомментировал акт налёта.

Это не первый случай атаки на шиитское ополчение. Ранее удары были нанесены по базам в Багдаде и других провинциях. После них глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака принял решение возобновить переговоры с Россией о закупке зенитных комплексов С-300.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Ирак заподозрил Сирию в причастности к нападению на иранского генерала Касема Сулеймани.