https://static.news.ru/photo/70d1941a-60f9-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 18.mchs.gov.ru

Ребёнок погиб и ещё семь человек пострадали в результате возгорания двухэтажного дома в Западном районе удмуртского посёлка Игра.

Утром 8 марта по неизвестной пока причине кирпичное жилое здание на 12 квартир загорелось. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров, от огня и продуктов горения пострадали восемь человек, включая четверых детей, жизнь одного из них спасти не удалось, передаёт ТАСС.

Пожарные эвакуировали из дома 20 человек, огонь потушен. К ликвидации пожара привлекались 30 единиц техники и 70 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, возгорание произошло в частном жилом доме в Бийске в ночь на 6 марта. Ликвидация открытого горения заняла у пожарных около часа, после чего они обнаружили на месте происшествия тела трёх погибших. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.