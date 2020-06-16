Восемь кубометров нефтепродуктов разлилось в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/d802bc64-afae-11ea-95b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разлив восьми кубических метров нефтепродуктов произошёл в Сосьвинском городском округе Свердловской области.

Согласно данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, инцидент произошёл в посёлке Кошай во время подготовки к плановым работам.

Из нефтепровода диаметром 1200 мм произошёл выход восьми кубометров нефтепродуктов, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает оперативная группа МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, ситуацию взял под контроль глава региона Евгений Куйвашев. Он проследит за процессом выяснения обстоятельств случившегося и ликвидацией последствий разлива. По его поручению на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров, а также сотрудники МЧС, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство выступает за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах после ЧП в Норильске.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Кроме того, 8 июня из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономномного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.

Также 5 июня городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.