https://static.news.ru/photo/b51acc3c-34b6-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Лодка с мигрантами, на которой находились дети, затонула на западе Турции в Эгейском море.

Береговой охране удалось спасти 19 человек, как минимум 11 беженцев погибли, большая часть из них — дети. Трагедия случилась в районе Чешме в провинции Измир, передаёт NTV.

Как писал NEWS.ru ранее, в декабре 2019 года в Турции на озере Ван затонула лодка с мигрантами. 64 человека удалось спасти, семеро погибли. Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда беженцы регулярно попадают в Турцию по пути в страны Западной Европы.