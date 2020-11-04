Восемь человек пострадали в ДТП в Тыве

В Республике Тыва столкнулись два легковых автомобиля, в которых ехали девять человек. В результате ДТП один из них погиб, а остальные, в том числе четверо детей, получили травмы.
Инцидент произошёл у села Хайыракан в Улуг-Хемском районе. Участниками ДТП стали «Лада Гранта» и «Ниссан Либерти».
Пострадавших из разбитых автомобилей извлекали сотрудники МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и пять единиц техники,
Пострадавшие отправлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы в аварию попали сразу восемь легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека.