Восемь человек пострадали в ДТП в Тыве

https://static.news.ru/photo/551004b0-1e71-11eb-bbcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Республике Тыва столкнулись два легковых автомобиля, в которых ехали девять человек. В результате ДТП один из них погиб, а остальные, в том числе четверо детей, получили травмы.

Инцидент произошёл у села Хайыракан в Улуг-Хемском районе. Участниками ДТП стали «Лада Гранта» и «Ниссан Либерти».

Пострадавших из разбитых автомобилей извлекали сотрудники МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и пять единиц техники, сообщает РИА Новости.

Пострадавшие отправлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы в аварию попали сразу восемь легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека.