Восемь человек ранены в результате взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина» в городе Сумы. Об этом сообщили в государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошёл в 10:51. В производственном цехе взорвалось оборудование, впоследствии возник пожар. Его удалось ликвидировать в 11:55, передаёт
Ранее, как писал News.ru, взрыв произошёл на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан. В результате последовавшего за ним пожара пострадали как минимум девять человек. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое.