https://static.news.ru/photo/eb7bd338-e1dd-11e9-9a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/DSNSSUMY

Восемь человек ранены в результате взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина» в городе Сумы. Об этом сообщили в государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошёл в 10:51. В производственном цехе взорвалось оборудование, впоследствии возник пожар. Его удалось ликвидировать в 11:55, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, взрыв произошёл на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан. В результате последовавшего за ним пожара пострадали как минимум девять человек. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое.