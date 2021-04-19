Восемь человек пострадали при взрыве газа в Нижегородской области

Четверо взрослых и четверо детей пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.
Травмированных в тяжёлом состоянии нет,
Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести. Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины. Их состояние оценивается ближе к лёгкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжёлых и тяжёлых пока нет, — сказал он.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. После взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.