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Восемь человек пострадали при взрыве газа в Нижегородской области

23:51, 19 апреля 2021
Фото: 54.mchs.gov.ru

Четверо взрослых и четверо детей пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.

Травмированных в тяжёлом состоянии нет, сообщил ТАСС замгубернатора региона и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести. Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины. Их состояние оценивается ближе к лёгкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжёлых и тяжёлых пока нет, — сказал он.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. После взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.

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