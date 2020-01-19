https://static.news.ru/photo/47fd5718-3a8e-11ea-a856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Пожар в доме престарелых в Чехии унёс жизни восьми человек. Трагедия произошла в городе Вейпрты Хомутовского района.

Пожар возник около шести часов утра (8:00 мск) в воскресенье. По данным медиков, восемь человек погибли, ещё семь получили ранения, из них три — тяжёлые, — рассказал представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

На месте инцидента работают экстренные службы, в частности семь бригад скорой помощи. Медиков вызвали даже из соседнего района Германии. Из-за плохой видимости к тушению пожара пока не могут подключить авиацию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что дом престарелых загорелся в посёлке Сылва Свердловской области. Пожар начался в одной из комнат. Беспомощных пожилых людей спасали, вынося их на руках, четверых вынесли из помещения на носилках. Как выяснили позже спасатели, причиной пожара стал матрас, воспламенившийся у одного из постояльцев.