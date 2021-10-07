Восемь человек насмерть отравились суррогатом в Оренбургской области

Восемь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем в двух районах Оренбургской области — Домбаровском и Ясненском, рассказал NEWS.ru первый замглавы администрации Домбаровского района Олег Сметанин.

У нас на территории Домбаровского района в посёлке Красночабанский четверо погибли, троих госпитализировали, они в реанимации. В соседнем районе, там другое село, ещё четверо погибших, по-моему, один в реанимации — Ясненский район, — рассказал собеседник.

Он отметил, что полиция разбирается в произошедшем, а опасную жидкость пострадавшие приобрели «на дому, с рук», так как официальных магазинов, торгующих алкоголем, в посёлке Красночабанском, например, нет.

Тут явно всё — отравление алкоголем. Не в одном месте, не в одной компании, в трёх разных местах употребляли. Посёлок Красночабанский в 30 километрах от Орска находится, если что-то идёт, то оттуда, — резюмировал Сметанин.

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