16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Воронежский депздрав раскрыл детали пожара в ковидном отделении

11:29, 27 сентября 2021
Воронежский депздрав раскрыл детали пожара в ковидном отделении Фото: СУ СК России по Воронежской области
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Департамент здравоохранения Воронежской области в комментарии NEWS.ru раскрыл детали пожара в «ковидном» отделении больницы в Лисках. В результате возгорания погибла пациентка, рассказали представители ДЗВО. Всего в отделении находилось 32 заболевших, ЧП произошло в ночь на 27 сентября.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 02:27. Сотрудник охраны незамедлительно, в 02:28, сообщил о пожаре в пожарно-спасательную часть. В это же время дежурная медсестра ковидного отделения приступила к эвакуации больных в другое отделение, перепрофилированное для лечения пациентов с COVID-19. Специалисты уже приступили к ремонту отделения. В ближайшее время все восстановительные работы завершатся и отделение вновь начнёт принимать пациентов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за работающего электроприбора. По информации Telegram-канала «Комсомольская правда», скончавшейся женщине было 82 года.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео