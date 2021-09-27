Воронежский депздрав раскрыл детали пожара в ковидном отделении

Фото: СУ СК России по Воронежской области

СКР опубликовал в своём YouTube-канале фрагмент допроса 19-летнего жителя Башкирии, подозреваемого в создании неонацистской террористической группировки и подготовке теракта. Вместе с четырьмя сообщниками он был задержан сотрудника ФСБ 27 сентября в Уфе.

Молодой человек рассказал, что сначала вместе со своими сообщниками пытался собрать самодельное взрывное устройство в лесу. Однако в таких условиях это было сделать невозможно. Поэтому для этих целей была арендована...