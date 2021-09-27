Воронежский депздрав раскрыл детали пожара в ковидном отделении

Департамент здравоохранения Воронежской области в комментарии NEWS.ru раскрыл детали пожара в «ковидном» отделении больницы в Лисках. В результате возгорания погибла пациентка, рассказали представители ДЗВО. Всего в отделении находилось 32 заболевших, ЧП произошло в ночь на 27 сентября.
Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 02:27. Сотрудник охраны незамедлительно, в 02:28, сообщил о пожаре в пожарно-спасательную часть. В это же время дежурная медсестра ковидного отделения приступила к эвакуации больных в другое отделение, перепрофилированное для лечения пациентов с COVID-19. Специалисты уже приступили к ремонту отделения. В ближайшее время все восстановительные работы завершатся и отделение вновь начнёт принимать пациентов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, ЧП