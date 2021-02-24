Воронежские хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитов ради TikTok

https://static.news.ru/photo/e157b622-76b2-11eb-a61b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку. Она проглотила магнитные шарики для съёмок ролика в социальной сети TikTok, рассказали журналистам 24 февраля 2021 года в департаменте здравоохранения региона.

Ребёнка в тяжёлом состоянии привезли в лечебное учреждение 31 января. Ей занимались специалисты областной детской клинической больницы № 2. Малышка жаловалась на боль в животе и многократную рвоту.

Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости <...>. Имитируя пирсинг на языке, девочка проглотила магнитные шарики, которые вызвали прободение кишечника, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По информации департамента, восстановительное лечение заняло свыше трёх недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Скоро её выпишут.

Накануне актриса Виктория Тарасова, знакомая зрителям по сериалу «Глухарь», перенесла сложную операцию на плече. По её словам, врачи во время тщательного осмотра обнаружили причину неприятных ощущений в руке. Однако несмотря на успешное вмешательство, сильные боли продолжают мучить звезду. На следующие сутки после манипуляций она не могла шевелить конечностью, писал NEWS.ru.