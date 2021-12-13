Воробьёв: жизнь раненных при взрыве в монастыре детей вне опасности

Жизням детей, которые пострадали при взрыве возле Серпуховского женского монастыря, ничего не угрожает, рассказал «360» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, все раненые были госпитализированы, один из них — с серьёзными осколочными ранениями и ожогами.

Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование, — заявил глава региона.

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря произошёл утром 13 декабря. Самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. Мотивом нападения, по предварительным данным, стала личная неприязнь к педагогам и монахиням.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 12 человек. Сам нападавший выжил, но находится в тяжёлом состоянии — он потерял много крови, также юноше взрывом оторвало ногу.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту ЧП. Для координации действий правоохранителей на место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.