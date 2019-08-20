https://static.news.ru/photo/9da4677a-c33c-11e9-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами. Инцидент произошёл на автодорожном мосту Рио-Нитерой.

Захватчик остановил автобус, представившись офицером полиции. После этого он потребовал остановить транспортное средство посреди дороги, заблокировав движение на этом участке.

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной. Он уже освободил четырёх человек, сообщает газета Correio Braziliense.

Ранее News.ru писал, что неизвестный, ворвавшийся в Сербскую патриархию в Белграде, был задержан местными силовиками. Мужчину подозревают в вооружённом вымогательстве. По данным полиции, угрожая пистолетом, он взял в заложники двух сотрудников организации и потребовал выкуп — €200 тысяч.