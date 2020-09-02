Вооружённый мужчина взял в заложники капитана корабля в Москве

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На Воробьёвых горах в Москве вооружённый мужчина ворвался на палубу корабля и удерживал в заложниках капитана судна. Сотрудникам полиции удалось оперативно его задержать.

Как сообщает РЕН ТВ, в настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в Киеве, во время переговоров со стражами порядка называл себя «святым духом». Захват отделения «Универсал банка» в центре Киева произошёл около полудня. В офис кредитной организации, расположенный в бизнес-центре «Леонардо», зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя. Она осталась по собственному желанию. Во время освобождения заложницы и захвата террориста никто не пострадал.