Вооружённые мачете и палкой жители Омска напали на семью с младенцем

https://static.news.ru/photo/2a71be18-e9da-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске двое мужчин с мачете и палкой напали на семейную пару с младенцем. Пострадавший глава семейства попал в больницу с тяжёлыми травмами.

Инцидент произошёл весной, но известно о нём стало только теперь. Родители оставили полутора годовалого ребёнка в машине, а сами пошли в магазин. Его плач стал раздражать одного из жильцов дома, рядом с которым был припаркован автомобиль. Мужчина с помощью мачете разбил в машине стёкла, а затем набросился на отца ребёнка.

Нападавшему помогал вооружённый палкой товарищ. Он также избил прохожих, которые пытались разнять участников драки.

Полиция проводит расследование по факту драки. Один из злоумышленников ранее уже был судим за подобные деяния. Перед задержанием он успел избавиться от орудия преступления. Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает «Подъём».

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