https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Росгвардии Благовещенска задержали в местном в торговом центре мужчину, у которого при себе были нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту».

По данным УМВД по Амурской области, задержанный поругался с таксистом из-за оплаты проезда на стоянке возле ТЦ и угрожал водителю ножом. После он пошёл в здание магазина.

Личность задержанного установлена. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации одной из местных групп в Instagram, при себе у мужчины было 150 граммов тротила (капсульный заряд).

Ранее News.ru писал, что жительница Палестины напала с ножом на бойцов пограничной полиции Израиля в городе Хеврон в районе пещеры Патриархов. Силовики задержали нападавшую.