Сотрудники Росгвардии Благовещенска задержали в местном в торговом центре мужчину, у которого при себе были нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту».
По данным УМВД по Амурской области, задержанный поругался с таксистом из-за оплаты проезда на стоянке возле ТЦ и угрожал водителю ножом. После он пошёл в здание магазина.
Личность задержанного установлена. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, — сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Согласно информации одной из местных групп в Instagram, при себе у мужчины было 150 граммов тротила (капсульный заряд).
Ранее News.ru писал, что жительница Палестины напала с ножом на бойцов пограничной полиции Израиля в городе Хеврон в районе пещеры Патриархов. Силовики задержали нападавшую.
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