https://static.news.ru/photo/64bda1dc-d855-11e9-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сыщики завершили расследование дела о нападении 24-летнего молодого человека на ребёнка в Вологодской области. Житель посёлка Вожега, будучи под действием наркотиков и алкоголя, ударил 6-летнего мальчика несколько раз.

Инцидент произошёл вечером 20 июля в районе улицы Связи. Избитого ребёнка обнаружил прохожий, когда тот начал стонать, приходя в себя.

С помощью специалистов следователи установили, что в результате нападения ребенок получил контузию правого глаза, которая квалифицируется как травма, причинившая вред здоровью средней тяжести, а также закрытую черепно-лицевую травму, кровоподтёки и ссадины, — говорится в сообщении управления СКР по Вологодской области.

Содеянное сыщики квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Также задержанному предъявили обвинение в угоне автомобиля ВАЗ модели 21102. Дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд.

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