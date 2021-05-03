Волгоградцы вступились за водителя, по вине которого погибли школьницы

Волгоградцы вступились за водителя Руслана Нахметова, по вине которого погибли пять школьниц в ДТП на Ставрополье. Воспитанницы детской школы олимпийского резерва № 2 Волгограда попали в аварию из-за вылетевшего на встречную полосу ВАЗ-2109, сообщает телеканал «360».
За рулём «девятки»
Сам мужчина с серьёзными травмами находится в больнице, избрание меры пресечения ему отложили на 72 часа. Знакомые Нахметова отзываются о нём исключительно положительно, называют аккуратным и ответственным водителем, который стал заложником ситуации на дороге. Авария, по мнению волгоградцев, была чистой случайностью. Сам же Нахметов всегда следил за успехами детской баскетбольной команды и с воодушевлением рассказывал об их успехах.
Как сообщалось ранее, понедельник, 3 мая, объявлен в Волгограде днём траура — в городе проходят похороны погибших в ДТП на Ставрополье девочек-баскетболисток. Церемонии прощания уже начались в Дзержинском районе города на территории ритуального комплекса «Память».