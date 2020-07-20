Вокалист панк-группы «Синдром восьмиклассника» выпал из окна

Умер вокалист панк-группы из Санкт-Петербурга «Синдром восьмиклассника» Альберт Галимзянов. Согласно предварительным данным, утром 19 июля он выпал из окна дома на Варшавской улице.
По словам источника в правоохранительных органах, 21-летний музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.
Как стало известно порталу
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства гибели певца.
Группа «Синдром восьмиклассника» называла свою музыку попыткой подростка уйти от реальности, а также сублимировать чувство тревоги, ненависти и боли в творчество с идеей, что это способно что-то изменить. Название группы — фраза из японского сленга, описывающая состояние подростков, которые переоценивают себя и своё значение в мире. Чаще всего это выражение используют любители манги и аниме.
Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Екатерина Александровская погибла в ночь на 18 июля. Инцидент произошёл на улице 1905 года в Москве. 20-летняя девушка выпала из окна шестого этажа. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Зимой 2017 года фигуристка в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира.
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