Вокалист панк-группы «Синдром восьмиклассника» выпал из окна

https://static.news.ru/photo/0921cd8e-c9a0-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Альберт Кабуу/vk.com

Умер вокалист панк-группы из Санкт-Петербурга «Синдром восьмиклассника» Альберт Галимзянов. Согласно предварительным данным, утром 19 июля он выпал из окна дома на Варшавской улице.

По словам источника в правоохранительных органах, 21-летний музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно порталу 78.ru , накануне он вёл стрим вместе со своими друзьями, в ходе которого пообещал избавиться от зависимости. Погибший также отметил, что уже начал снижать дозу.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства гибели певца.

Группа «Синдром восьмиклассника» называла свою музыку попыткой подростка уйти от реальности, а также сублимировать чувство тревоги, ненависти и боли в творчество с идеей, что это способно что-то изменить. Название группы — фраза из японского сленга, описывающая состояние подростков, которые переоценивают себя и своё значение в мире. Чаще всего это выражение используют любители манги и аниме.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Екатерина Александровская погибла в ночь на 18 июля. Инцидент произошёл на улице 1905 года в Москве. 20-летняя девушка выпала из окна шестого этажа. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Зимой 2017 года фигуристка в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира.