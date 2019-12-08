https://static.news.ru/photo/044e76b2-1961-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

Отставной военный открыл огонь по людям в историческом центре Мехико. Он убил троих, ранил двоих и был сам застрелен полицейским.

Происшествие случилось недалеко от резиденции президента. Отставной военный зашёл во двор близлежащего дома, чтобы справить нужду. Ему сделали замечание, в ответ он выхватил пистолет и открыл по людям огонь, сообщает телеканал Teleradio.

Полицейский, подоспевший к месту происшествия, потребовал от стрелка сложить оружие, но тот в ответ снова открыл огонь, в результате чего полицейский был вынужден его убить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 127 предумышленных убийств было зафиксировано в Мексике 1 декабря. Это рекорд по числу таких преступлений за день в стране с начала 2019 года.