Отставной военный открыл огонь по людям в историческом центре Мехико. Он убил троих, ранил двоих и был сам застрелен полицейским.
Происшествие случилось недалеко от резиденции президента. Отставной военный зашёл во двор близлежащего дома, чтобы справить нужду. Ему сделали замечание, в ответ он выхватил пистолет и открыл по людям огонь,
Полицейский, подоспевший к месту происшествия, потребовал от стрелка сложить оружие, но тот в ответ снова открыл огонь, в результате чего полицейский был вынужден его убить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 127 предумышленных убийств было зафиксировано в Мексике 1 декабря. Это рекорд по числу таких преступлений за день в стране с начала 2019 года.
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