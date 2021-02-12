Военный Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя

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Мужчина погиб под поездом в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Трагический инцидент произошёл в районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления. Гражданин был смертельно травмирован поездом, следовавшим из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Личность погибшего пока не установлена. По данным РИА Новости,...