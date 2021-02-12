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Происшествия

Военный Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя

13:33, 14 февраля 2021
Ту-142 Ту-142 Фото: mil.ru

Военный самолёт Ту-142 совершил экстренную посадку под Вологдой в связи с неполадками.

По словам информированного источника, инцидент произошёл около 08:00.

У самолёта произошёл отказ двигателя, — рассказал собеседник ТАСС.

Подробности и причины происшествия пока неизвестны.

Дальний противолодочный самолёт/морской патрульный самолёт Ту-142 разработали в ОКБ им. Туполева. По кодификации НАТО он называется название Bear-F. Практическая дальность его полёта составляет 12550 км, боевой радиус действия — 6400 км.

Как писал NEWS.ru, ранее вылетевший в Уфу самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. Командир самолёта принял решение о посадке в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа.

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