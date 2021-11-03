Военный корабль РФ «появился» возле задержанного «Академика Иоффе»

Российский военный корабль внезапно «появился» возле задержанного в Дании «Академика Иоффе». Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Данные ресурса обновляются каждую минуту, точка, обозначающая военный корабль РФ, появилась на карте больше часа назад, что ставит под сомнение эти данные. Минобороны РФ ответило, что ничего не знает о появлении российского корабля рядом с задержанным судном, сообщает РЕН ТВ.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Блинов, который сказал, что военные корабли могут использоваться в качестве демонстрации намерений, если одна из сторон не согласна с задержанием. Однако эксперт заметил, что у него нет данных о появлении рядом с задержанным судном подобного корабля.

Ранее жена учёного Олега Левченко Наталья, который сейчас находится на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе» рассказала о задержании россиян. Супруг недавно сумел связаться с нею и рассказать подробности произошедшего.