Военный корабль РФ «появился» возле задержанного «Академика Иоффе»

Российский военный корабль внезапно «появился» возле задержанного в Дании «Академика Иоффе». Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.
Данные ресурса
Ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Блинов, который сказал, что военные корабли могут использоваться в качестве демонстрации намерений, если одна из сторон не согласна с задержанием. Однако эксперт заметил, что у него нет данных о появлении рядом с задержанным судном подобного корабля.
Ранее жена учёного Олега Левченко Наталья, который сейчас находится на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе» рассказала о задержании россиян. Супруг недавно сумел связаться с нею и рассказать подробности произошедшего.