Военные России задержали психически нездорового агента СБУ под Херсоном

Российские военные задержали агента Службы безопасности Украины в городе Херсон, который работал под прикрытием, пишет РИА Новости. Уточняется, что у него изъяли справку из психдиспансера, а также фальшивые документы, оформленные на чужое имя. Выяснилось, что украинский шпион состоит на учёте у психиатра с 2017 года. Мужчина страдает «органическим галлюцинаторно-бредовым» психозом.

В справке, выданной городским психдиспансером, указано, что агент состоит на учете с 2017 года с диагнозом «органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации», — сказано в сообщении.

Представители силовых структур выяснили, что задержанный призывался в 93-ю бригаду Вооружённых сил Украины, откуда его направили на Яворовский военный полигон под Львовом для прохождения снайперской подготовки.

31 марта ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины. В момент задержания мужчина пытался выехать на территорию Украины. По данным ФСБ, задержанный 51-летний мужчина проходил военную службу в ДНР. Также сотрудники органов выяснили, что в последнее время он проживал в Крыму, откуда постоянно поддерживал контакт с украинскими спецслужбами. В данный момент устанавливается его причастность к шпионажу и государственной измене.