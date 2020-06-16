Военные: взрыв снаряда под Новосибирском произошёл из-за грубой ошибки

https://static.news.ru/photo/c560fbae-afb6-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артиллерийский припас взорвался 15 июня 2020 года на полигоне под Новосибирском из-за ошибки военнослужащих. Они грубо нарушили правила заряжания снаряда, рассказали представители Центрального военного округа (ЦВО). Из-за оплошности произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда.

Травмы получили четыре человека. Один из них — солдат-срочник. Остальные потерпевшие проходят службу по контракту.

Одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения <...>. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь, — передаёт «КП-Новосибирск».

По словам медиков, жизням пострадавших ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. По факту взрыва проводится проверка. Расследование ведут комиссия ЦВО и правоохранительные органы.

Ранее NEWS.ru писал о похожем ЧП на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. Жертвами взрыва боеприпаса стали двое гражданских. В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.