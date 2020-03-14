https://static.news.ru/photo/9b218c0a-66d7-11ea-bbca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чёрный Список | Чита/vk.com

Случайный выстрел из авиапушки, который повредил стену многоквартирного дома в Чите, произошёл при обслуживании вертолета Ми-8 на аэродроме Черёмушки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Там уточнили, что боевая машина не была в воздухе, она находилась на земле. Во время работы техников с 23-миллиметровым авиационным орудием «произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома».

По факту инцидента проводится проверка. Командование воинской части прорабатывает с местными властями вопрос компенсации причинённого ущерба, информирует ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло 14 марта. Повреждена стена здания, однако никто из жителей столицы Забайкальского края не пострадал.