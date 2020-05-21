Военную базу в США закрыли после сообщений о вооружённом человеке

Военную базу в американском Корпус-Кристи закрыли из-за сообщений о вооружённом человеке.
На странице базы ВМС США в Facebook уточняется, что неизвестный был замечен у северного въезда. Стрелка
Ранее NEWS.ru писал, что ФБР нашло доказательства того, что устроивший стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе в 2019 году курсант из Саудовской Аравии был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Мухаммед аш-Шамрани, убивший трёх человек, общался с одним из членов группировки.
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