Военную базу в США закрыли после сообщений о вооружённом человеке

https://static.news.ru/photo/5cb035ee-9b60-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naval Air Station Corpus Christi/facebook.com

Военную базу в американском Корпус-Кристи закрыли из-за сообщений о вооружённом человеке.

На странице базы ВМС США в Facebook уточняется, что неизвестный был замечен у северного въезда. Стрелка нейтрализовали , все подъезды к базе перекрыты. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что ФБР нашло доказательства того, что устроивший стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе в 2019 году курсант из Саудовской Аравии был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Мухаммед аш-Шамрани, убивший трёх человек, общался с одним из членов группировки.